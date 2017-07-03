В столице за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области посчитали, что в столице за несколько часов ливня выпало почти четверть месячной нормы осадков – 21 миллиметр. Ожидается, что дождь разной степени интенсивности будет идти в городе в течение всей недели, до 9 июля.

За первые три дня месяца выпало уже 37 миллиметров осадков, передает "Интерфакс". Это составляет 40% месячной нормы.