Собянин отчитался о борьбе с последствиями непогоды

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался по поводу разгула стихии в столице. По его словам, город справляется с последствиями очередного потопа.

"Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме", – отчитался Собянин на своей странице в социальной сети Twitter. Градоначальник добавил, что во время последнего шторма было повалено около 2,5 тысячи деревьев. Он распорядился высадить на их месте новые уже к осени.

