МЧС предупредило столичных автомобилистов о сильном тумане

Столицу окутал сильный туман. Министерство чрезвычайных ситуаций выпустило экстренное сообщение о непогоде и рекомендовало автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах, передает НТВ. "В Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров", – отметили в ведомстве.
По данным МЧС, особенно ухудшится видимость на участках дорог в низинах и вблизи водоемов. "Проявляйте особую осмотрительность при подъезде к перекресткам. Будьте внимательны на пешеходных переходах", – добавили спасатели.
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