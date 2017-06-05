С дверей московского метро убрали таблички "вход" и "выход"

Надписи "вход" и "выход" на дверях московской подземки, заменили информационными табличками с названием станции и имеющимися на ней пересадками. "На входных дверях больше нет красно-зеленых табличек "вход" и "выход", – цитирует ТАСС первого замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
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