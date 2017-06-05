В Москве из-за шторма отменили около 20 авиарейсов

В столичных аэропортах из-за непогоды отменили около 20 авиарейсов, еще столько же задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", из Домодедово пять самолетов отправятся с задержкой, 18 рейсов отменены, передает "Газета.ru".
В Шереметьево задержали 15 рейсов. Аэропорты Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение. В Москве и Подмосковье ожидается ливень и сильный ветер.
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