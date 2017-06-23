Почему Вороненков и Максакова выбрали для побега Украину

Известная певица Мария Максакова рассказала, почему ее муж Денис Вороненков выбрал для побега из России именно Украину. Оказывается, у экс-депутата были родственники в Херсонской области.

"Я с удовольствием приехала в новую для себя страну, культура которой меня всегда интересовала. И потом, я же не первый раз в Киеве. Бывала здесь, даже давала концерты. Поэтому мне все интересно", – сообщила Максакова.

По словам певицы, у Вороненкова были грандиозные планы на Украине. Он хотел заниматься расследованием коррупционных преступлений.

Максакова отметила, что в Киеве ее с мужем прекрасно приняли, а по Москве она никогда не скучала. "Совершенно спокойно обрубила все контакты. Скажу честно, что Москву не очень любила. Это не город моей мечты, он никогда им не был", – заявила оперная дива.

Свое будущее Максакова связывает с Киевом. "Я благодарна Украине, что меня никто не бросил в такой жутчайшей ситуации. Мне предоставили охрану высшей квалификации. Я признана потерпевшей, со мной общаются следователи. И все они желают мне встать тверже на ноги", – сказала певица, добавив, что, когда закончится следствие она планирует "ездить петь в Европу".

Высказалась певица и о расследовании убийства Дениса Вороненкова. По словам оперной дивы, она спокойна за результат и доверяет следователям. "Само преступление, конечно, чудовищное, но его расследуют настоящие профессионалы. Я вижу их отношение к работе. Следствие делает успехи. Раскрыть это убийство – дело чести для Украины. Идут задержания тех, кто причастен", – цитирует артистку украинский сайт "Факты".

Как писали Dni.ru, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Он был похоронен 25 марта на Зверинецком кладбище в украинской столице.