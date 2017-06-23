Максакову жестоко наказали

Известная певица Мария Максакова потихоньку обживается на Украине. Оперная дива, сбежавшая из России с мужем, считает, что убийством Дениса Вороненкова кто-то жестоко ее наказал. Но она уже продумала хитроумный план мести.

В откровенном интервью Максакова в очередной раз заверила журналистов, что новости о "воскрешении" Дениса Вороненкова – абсолютная ложь и провокация. Мол, в гробу точно лежал ее горячо любимый муж, по которому она дико скучает.

"Считаю, что это я наказана его гибелью. В большей степени, чем он. Я его любила и люблю. Не знаю, чтобы такие чувства вообще человек испытывал. Это просто ненормально. Когда у меня вырвали его – это действительно меня кто-то наказал", – убеждена Мария.

За что с ней так жестоко обошлась судьба, певица уточнять не стала. "Бог, наверное, усмотрел такой путь для меня, такое испытание, – предположила исполнительница. – Значит, суждено такой путь пройти. Уверена, что Бог мне не планирует, как и никому из приличных людей, ничего плохого".

Убитая горем артистка изо всех сил старается держаться. "Я не сопливая дура, не спилась или, не знаю, не побежала рыдать на груди у мамы, которая непонятно что рассказывала", – констатировала звезда. Сейчас все, на что хватает Максаковой сил, это развитие ее благотворительного фонда, воспитание младшего сына, отцом которого является Вороненков, и обдумывание плана мести.

"Живу, чтобы, во-первых, не доставить дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло. Знаете, это прекрасный мотиватор. И, во-вторых, чтобы доставить удовольствие Денису. Я за него все равно отомщу", – пообещала Мария.

Она уже знает, как это сделать. "Разумеется, не теми методами, какие существуют у суда. Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Все, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь – уже с обретенным опытом и знаниями – гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть", – цитирует артистку украинский сайт "Факты".