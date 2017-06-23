Максакову жестоко наказали
В откровенном интервью Максакова в очередной раз заверила журналистов, что новости о "воскрешении" Дениса Вороненкова – абсолютная ложь и провокация. Мол, в гробу точно лежал ее горячо любимый муж, по которому она дико скучает.
"Считаю, что это я наказана его гибелью. В большей степени, чем он. Я его любила и люблю. Не знаю, чтобы такие чувства вообще человек испытывал. Это просто ненормально. Когда у меня вырвали его – это действительно меня кто-то наказал", – убеждена Мария.
За что с ней так жестоко обошлась судьба, певица уточнять не стала. "Бог, наверное, усмотрел такой путь для меня, такое испытание, – предположила исполнительница. – Значит, суждено такой путь пройти. Уверена, что Бог мне не планирует, как и никому из приличных людей, ничего плохого".
Убитая горем артистка изо всех сил старается держаться. "Я не сопливая дура, не спилась или, не знаю, не побежала рыдать на груди у мамы, которая непонятно что рассказывала", – констатировала звезда. Сейчас все, на что хватает Максаковой сил, это развитие ее благотворительного фонда, воспитание младшего сына, отцом которого является Вороненков, и обдумывание плана мести.
"Живу, чтобы, во-первых, не доставить дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло. Знаете, это прекрасный мотиватор. И, во-вторых, чтобы доставить удовольствие Денису. Я за него все равно отомщу", – пообещала Мария.
Она уже знает, как это сделать. "Разумеется, не теми методами, какие существуют у суда. Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Все, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь – уже с обретенным опытом и знаниями – гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть", – цитирует артистку украинский сайт "Факты".
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