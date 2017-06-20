В Германии насильник русской девочки Лизы избежал тюрьмы

Суд посчитал, что близость случилась по обоюдному согласию. Адвокат Лизы отказался говорить с немецкими СМИ, заявив, что те ранее "издевались" над девочкой.

Обвиняемый в сексуальном насилии над русской девочкой Лизой приговорен берлинским судом района Тиргартен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Кроме того, 24-летний берлинец Исмет С. выплатит 3000 евро фонду помощи жертвам насилия. Также обвиняемый признан виновным в изготовлении порнографии, так как снимал происходящее на камеру своего мобильника.

Лиза на процессе не выступала, хотя находилась в здании суда. Девочку оградили и от внимания прессы.

Суд особо подчеркнул, что, по его мнению, сексуальная близость произошла по доброй воле, хоть потерпевшая еще не достигла 14-летнего возраста, считающегося по немецким законам "возрастом согласия". Следовательно, сексуальные контакты с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, считаются насилием и караются по закону.

До начала процесса германская сторона утверждала, что Лиза и Исмет были близки с октября по ноябрь 2015 года. Следовательно, исчезновение девочки Лизы в январе 2016-го никак не связано с Исметом. Тем не менее дело Лизы даже спровоцировало дипломатический конфликт между Россией и ФРГ.

Как сообщали Dni.Ru, в январе 2016 года в ходе проверки мобильного телефона Лизы, пропавшей 11 января 2016 года по дороге в школу и вернувшейся домой спустя 30 часов, следователи вышли на двух граждан Германии 20 и 23 лет. Они не похищали Лизу, но между ними и ребенком был оральный секс. К ответу призвали одного из развратников. Младший подозреваемый смог доказать, что он не знал, что Лизе еще нет 16 лет.