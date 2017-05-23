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Врачи сделали мужчине новое ухо из ребра матери

Фото: GLOBAL LOOK press//Sonja Krebs
Турчанка пожалела родившегося без ушных раковин ребенка и обратилась к врачам. Медики вылепили уже взрослому парню уши из ребра донора, которым стала его собственная мать.
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Отсутствие ушных раковин является достаточно редкой патологией. Врачи ищут и находят все новые способы помочь таким людям.

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Умит Гюль родился в турецком Газиантепе два десятилетия назад без сформировавшихся ушных раковин. С самого детства над парнем смеялись. Не в силах более вместе с сыном переживать издевательства и насмешки, отчаявшаяся Айше решила вернуть сына к нормальной жизни любой ценой.

В итоге молодой человек попал в руки профессора отделения реконструктивной и пластической хирургии Университетской больницы Газиантепа Мехмета Мутафа. Было принято решение восстановить юноше ушную раковину, используя в качестве донорской ткани ребро его матери.

"Мне удалось вернуть своему ребенку то, что не я не смогла дать ему при рождении. С каждым днем ему все лучше и лучше", – поделилась радостью Айше после удачной операции.

Ранее ученые неоднократно опробовали метод выращивания ушной раковины непосредственно на телах пациентов, например, на руке. Операция, которую провел турецкий профессор, доказала возможность и других способов ликвидации этой патологии.


Автор: Алексей Минин23 мая 2017, 12:44

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