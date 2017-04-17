Россияне готовы к войне с США

"Оптимизм" относительно будущих отношений Москвы и Вашингтона заметно снизился. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 30% россиян не исключают перспективу войны между Россией и США.

О невозможности военного столкновения стран заявили 63% опрошенных. При этом в опросе, прошедшем 11-12 апреля, участвовали 1,2 тысячи респондентов. Согласно данным социологов, 42% наших соотечественников считают отношения России и США напряженными, 28% – прохладными, а 12% – враждебными. Теряет доверие у россиян и президент США Дональд Трамп. Каждый третий респондент вовсе не доверяет республиканцу, а каждый пятый успел разочароваться в нем, сообщает РИА Новости.

Мнения о том, что после избрания нового американского лидера отношения России и США стали крепче, придерживаются 20% опрошенных. Противоположная точка зрения у 17% респондентов.

Отмечается, что "оптимизм" относительно будущих отношений Москвы и Вашингтона заметно снизился. Так, если в марте улучшения в течении двух-трех лет ожидали 58% россиян, то в апреле этот показатель снизился до 34%.

В апреле негативный прогноз об ухудшении отношений России и США дали 15% опрошенных (в марте – 4%). Еще 38% респондентов считают, что в ближайшие годы ничего не изменится (в марте так считали 28%).

"Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, еще недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне", – прокомментировал данные опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия", – заключил он.

Межтем в ходе опроса, проведенного "Рамблер/новости", выяснилось, что россияне больше всего интересуются ситуацией на Украине из актуальных внешнеполитических тем. Так, на вопрос "Какая внешнеполитическая тема волнует вас больше?" порядка 47% респондентов выбрали вариант "ситуация на Украине". Около 30% граждан больше всего беспокоятся из-за сирийского конфликта, а 23% – из-за ситуации вокруг КНДР, обострения конфликта на Корейском полуострове. В опросе приняли участие более 23 тысяч граждан.