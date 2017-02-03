Найдена прямая связь между весом и достатком мужчины

Еще в 1977 году британские ученые начали исследование, целью которого было установить или опровергнуть существование связи между массой человека и его финансовым благополучием. Для проверки были привлечены несколько тысяч добровольцев, которые прошли анкетирование и ряд сложных психологических тестов. Анализ материала занял несколько десятилетий.

В конечном счете ученым удалось установить, что между доходом и весом мужчины существует прямая связь, передает РИА ФАН. По словам специалистов, чем больше мужчина набирал вес, тем больше он начинал зарабатывать. Примечательно, что у женщин также была обнаружена зависимость массы тела от дохода, однако обратная. Доход стройных женщин оказался выше, чем у полных.