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Курица-гений исполнила на синтезаторе ретро-хит
Курица Джокгу из штата Мэриленд стучит клювом по подсвеченным клавишам инструмента, играя мелодию из песни 1910 года America the Beautiful. По словам автора ролика Шеннона Майерса, такому незаурядному умению птицу пришлось учить две недели. Теперь мужчина работает над созданием настоящей "куриной музыкальной группы". За пару дней забавное видео посмотрели более двухсот тысяч человек.
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