Россельхознадзор запретил мясо из Минской области

С 6 февраля в России начинает действовать запрет на ввоз говядины из Минской области Белоруссии, рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Милано. Ведомство было вынуждено пойти на такую меру, поскольку белорусские предприятия поставляли в страну продукцию из Европы и Украины, которая к ввозу запрещена, передает ТАСС. Так, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказывал, что за 2016 год Белоруссия реэкспортировала в Россию по меньшей мере 15 тысяч тонн украинской говядины. При этом существует вероятность, что на самом деле цифра приближается к 30 тысячам тонн.