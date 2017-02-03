Арабские Эмираты занесло снегом

Аравийский полуотров считается одним из самых жарких мест на Земле, поэтому новости о снегопадах и метелях в этом регионе появляются крайне редко. Однако и туда пришел холодный фронт, из-за которого некоторые страны Персидского залива оказались буквально засыпаны снегом.

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