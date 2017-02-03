Птица сыграла американскую патриотическую песню
Ограничение начнет действовать с 6 февраля
Арабские Эмираты занесло снегом
Со снегопадом пришлось столкнуться жителям эмирата Рас-эль-Хайма на севере Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА Новости. Из-за плохой погоды в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ закрыты парки, прогулочные зоны и развлекательные места на открытом воздухе. Завалило снегом и столичный регион Саудовской Аравии. Заснеженные пейзажи транслируют местные телеканалы.
إزدياد شدة تساقط #الثلوج على #جبل_جيس حالياً #الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/oiXKyKTQ3f— UAE WEATHER (@NCMS_media) 3 февраля 2017 г.
Популярный исполнитель признался в большой потере
Украина неожиданно осталась без финансовой поддержки от Вашингтона
Фигуристка не смогла сдержать эмоций после трогательного признания актера
Глава правительства нецензурно выругался в Facebook