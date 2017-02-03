В Сети не смогли найти на фото двухметрового питона

Организация Sunshine Coast Snake Catchers, которая занимается отловом змей в Австралии, предложила обитателям Сети интересное развлечение – попробовать найти на снимке питона длиной 1,8 метра. Несмотря на почти двухметровый размер, найти змею удалось далеко не многим. Dni.Ru предлагают своим читателям также попробовать свои силы.

Некоторые эксперты считают, что страх перед змеями у человека остался еще с тех пор, когда первобытные люди жили в джунглях и опасность грозила им на каждом шагу. Другие справедливо замечают, что змей действительно стоит опасаться, исходя из банального здравомыслия. Как бы то ни было, городским жителям в большинстве случаев сталкиваться с этими рептилиями приходится весьма не часто. Впрочем, жители многих австралийских городов могут поспорить с этим утверждением.

Не случайно в Австралии существует фирма Sunshine Coast Snake Catchers, которая занимается отловом змей. При этом специально подчеркивается, что она работает не только без выходных, но и круглосуточно. Работники службы на своей странице в Facebook предложили обитателям Сети интересное развлечение – примерить на себя роль змеелова и попробовать отыскать на снимке питона, длина которого составляет 1,8 метра.

"Хотите верьте, хотите нет! За одним из горшков самом деле спрятался Ромбический питон длиной 1,8 метра. Просто показываем, как хорошо они умеют прятаться", – говорится в сообщении под фотографией. Впрочем, даже имея подсказку, где именно искать змею, с заданием справились немногие.

"Правильный ответ – в верхнем ряду посередине. При увеличении масштаба вы можете заметить пятна между листьями. Вот насколько хорошо умеет прятаться крупная змея", – заметили в Sunshine Coast Snake Catchers. Впрочем, даже имея прямое указание куда именно смотреть, некоторые так и не смогли отыскать змею. Они с сожалением заметили, что обнаружить опасную рептилию, по всей видимости, смогут только после того, как та на них нападет.



