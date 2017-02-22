Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина

В Лондоне назначили нового руководителя Скотленд-Ярда. Занимать пост главы столичной полиции в Великобритании впервые в истории будет женщина – 56-летняя Крессида Дик.

Сотрудника МВД имеет богатый опыт работы в правоохранительных органах, передает НСН. В частности, Дик служила в полиции на разных должностях в течение 31 года.