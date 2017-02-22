Названа дата похорон Виталия Чуркина

В Министерстве иностранных дел России назвали дату и место похорон известного российского дипломата Виталия Чуркина. Траурная церемония пройдет на Троекуровском кладбище 24 февраля, передает сайт "Аргументы и факты".

Прощание с дипломатом состоится в тот же день в Центральной клинической больнице управделами президента России. Начало церемонии назначено на 10:30 мск.