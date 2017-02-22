В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна

В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22-й хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна. Это вторая в мире шимпанзе с таким заболеванием, передает "Газета.ru".

Канако – так зовут обезьяну – живет отдельно от сородичей и избегает агрессии. Она родилась в 1992 году. У нее проблемы с сердцем и неразвиты зубы. К семи годам животное ослепло из-за катаракты. Пока зрение не пропало, шимпанзе страдала от косоглазия.

Ученые не могут сказать, насколько трисомия распространена у обезьян. У людей на каждые 600 родов приходится один ребенок с синдромом Дауна. Впервые наличие трех гомологичных хромосом вместо двух было выявлено в 1969 году у шимпанзе. Тогда больное животное не прожило и года.