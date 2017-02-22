В Москве задержан криминальный авторитет Вася-бандит

В столице по делу о вымогательстве задержан криминальный авторитет Игорь Кокунов, известный как Вася-бандит. По данным правоохранителей, он вместе с сообщником требовал от руководителя фирмы миллион рублей и недвижимость в столице и Сочи, передает РИА ФАН.

В случае невыполнения требований Вася-бандит грозил насилием бизнесмену и его семье. Возбуждено уголовное дело.