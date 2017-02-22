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В семье Стивена Спилберга случилось горе

прочитано 1919 раз

На 98-м году жизни скончалась мать известного американского режиссера Стивена Спилберга Лиа Адлер. Она умерла в Лос-Анджелесе, передает "Газета.ru".

Лиа Адлер и Арнольд Мейер Спилберг поженились в 1945 году. У пары родились четверо детей – Стивен, Энн, Сью и Нэнси. Однако в 1966 году супруги развелись.

22 февраля 2017, 10:16

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