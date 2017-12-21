Заставивших студента извиниться перед мусульманами выгнали из РАНХиГС

Студентов, которые заставили однокурсника извиняться перед мусульманами, отчислили из вуза. Решение принимала дисциплинарная комиссия.

Отсканированный приказ об отчислении провинившихся появился в телеграм-канале "2ch/Двач". Подлинность документа позже подтвердил руководитель пресс-службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Дмитрий Соколов.

Из Академии отчислены студент второго курса Института государственной службы и управления Мурат Кодзоев, студент первого курса Института общественных наук Петр Ракитин, студент первого курса Института общественных наук Николай Новосильцев, студент первого курса Института бизнеса и делового администрирования Георгий Саркисян и студент первого курса Ришид Хамхоев. Приказ подписан проректором Максимом Назаровым, он вступает в силу 25 декабря.

Видеозапись появилась в соцсетях в начале декабря. На ней юноша пытается сказать: "Я извиняюсь за то, что я обидел мусульман, за то, что я обидел христиан...". Тон извиняющегося операторам показался неискренним, его несколько раз бьют и заставляют повторять сказанное.

Как выяснилось, поводом для конфликта послужили комментарии Олега Терещенко в паблике студентов "Любовь и Ненависть в РАНХиГС". По словам молодого человека, он осудил физическое насилие над женщинами, которые нарушают мусульманские обычаи, в частности, встречаются с представителями других национальностей и конфессий, что вызвало негативную реакцию его собеседников.

После появления видеоролика Следственный комитет начал проверку. Поддержали Терещенко и в руководстве вуза, куда он обратился за помощью. Участники конфликта записали ответное видео, в котором оправдывали свое поведение тем, что Терещенко еще полтора месяца назад начал "чернить" русских, мусульман и христиан, передает "Медиазона".