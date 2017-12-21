Доказана зависимость счастья от денег

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, как различаются эмоциональные переживания богачей и бедняков. Для этого они опросили 1519 человек.

Оказалось, что люди, которые больше зарабатывают, испытывают более позитивные эмоции, сосредоточенные на самих себе. Те же, кто зарабатывает меньше, получают удовольствие от возможности общаться с другими.

"У большого дохода есть много преимуществ, в том числе улучшение здоровья и удовлетворенности жизнью", – цитирует ведущего автора исследования Пола Пиффа Science Daily. Он добавляет, что большинство людей думает о деньгах как о каком-то непревзойденном благе. Однако, по словам Пиффа, не всегда деньгами можно купить счастье.

В ходе исследования ученые спрашивали респондентов о семейном доходе и задавали другие вопросы, которые помогают понять ощущения семи различных эмоций, составляющих основу счастья. Это удовлетворение, благоговение, сострадание, энтузиазм, гордость, любовь и веселье.

Выяснилось, что более богатые участники опроса склонны испытывать эмоции, сосредоточенные на них самих, – удовлетворение и гордость, а также веселье. Респонденты с низким доходом чаще испытывают эмоции, сосредоточенные на других людях, – любовь и сострадание. Кроме того, к окружающему миру они относятся с трепетом и страхом. А вот в уровне энтузиазма исследователи разницы не нашли.

Ученые сделали вывод, что богатство недвусмысленно связано со счастьем. При этом различия в эмоциях могут быть связаны со стремлением человека с более высоким доходом к независимости и самодостаточности, тогда как другие эмоции помогают людям с более низким доходом формировать взаимозависимые связи с другими, чтобы помочь справиться с угрозами на жизненном пути.