Раскрыт главный секрет счастья человека

Американские ученые назвали главное условие человеческого счастья. Вопреки стереотипам оказалось, что это чувство никак не связано с количеством денег.

Нейробиолог Моран Серф из Северо-Западного университета штата Иллинойс наблюдал за своими испытуемыми на протяжении десяти лет. При этом он регулярно опрашивал участников исследования, выясняя, от чего зависит их ощущение счастья.

Кроме того, он измерял у испытуемых и их родных работу нервных клеток мозга. Оказалось, что ощущение счастья связано не с материальным положением человека, а с его социальным окружением, передает "360".

При этом ученый выяснил, что мозговые волны близких друг другу людей постепенно синхронизируются, и они начинают думать схожим образом. Как утверждает Серф, чем больше близки по духу люди, которые окружают человека, тем он чувствует себя более счастливым.

Ранее профессор социологии Университета штата Мэриленд Филипп Коэн опубликовал исследование, посвященное семейной жизни. Согласно его работе, граждане США с радикальными политическими взглядами чаще бывают более счастливыми в браке, чем те, кого тема власти не слишком волнует.

Кроме того, ученый выяснил, что на благополучие в семейной жизни оказывает большое влияние финансовое положение. Разрыв в доле довольных браком людей в бедном и богатом классах населения составляет внушительные 17%.

