Найден простой рецепт счастливой жизни

Ученые выяснили, что залог счастливой жизни – постоянство в личной жизни. К такому выводу они пришли, проведя масштабный эксперимент.

Специалисты Северо-Западного университета США провели исследование, в ходе которого выяснилось, что одна из самых тяжелых проблем для человека – делать выбор. На принятие решения нам отведено ограниченное количество психической энергии, которую мы постоянно тратим. Самыми "расточительными" признаны решения, связанные с личной жизнью.

При этом ученые отметили, что совместная жизнь двух людей подстраивает их мозговую активность друг под друга, снижая затраты на принятие решений. Таким образом, ученые пришли к выводу, что постоянные отношения с одним и тем же партнером сберегают психологические силы организма.

По словам Морана Серфа, одного из соавторов исследования, если люди хотят получать как можно больше удовольствия от жизни и минимизировать стресс, они должны строить свой быт так, чтобы принимать как можно меньше решений, и окружать себя людьми, у которых есть сходства характера. Со временем они, естественно, подберут желаемое отношение и поведение.

Так например, сам ученый никогда не разменивается на незначительные решения. Когда ему хочется пойти в ресторан он не выбирает между несколькими заведениями, он просто выбирает человека со сходным вкусом, который и определит место их встречи.

Серф рассказал Business insider, что для здоровой жизни человека абсолютно не важно, куда он ходит и что он делает. Важны только люди, которыми он себя окружают. Один ресторан, один партнер, один ежедневный ритуал – все это благоприятно сказывается на здоровье.