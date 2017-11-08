Американские медиа сотряс грандиозный скандал

Плачевно окончилась попытка журналистов одного из крупнейших сетевых изданий Нью-Йорка вступить в профсоюз. Желание работников СМИ добиваться улучшения условий труда и оплаты огорчило владельца – миллиардера Джо Рикетса. Медиамагнат, недолго думая, закрыл всю сеть сайтов – в том числе и китайский филиал.

Американские медиа сотрясает грандиозный скандал. Популярнейшая сеть городских сайтов Нью-Йорка DNAinfo-Gothamist приказала долго жить. СМИ были крупнейшими поставщиками новостей для девяти миллионов жителей мегаполиса. Озадаченные ньюйоркцы думают, где же им теперь узнавать последние известия.

DNAinfo основал в 2009 году известный медиамагнат, миллиардер Джо Рикетс. Ресурс освещал новости Нью-Йорка и Чикаго. Позже издатель приобрел сеть городских сайтов Gothamist. В соцсетях на СМИ были подписаны два миллиона пользователей, еще полмиллиона каждый день получали рассылки, а ежемесячная аудитория достигала девяти миллионов.

Все шло хорошо, пока полгода назад журналисты нью-йоркского бюро не решили всем трудовым коллективом войти в Гильдию писателей – своего рода Союз журналистов, объединяющий сотрудников таких СМИ, как Huffington Post, Gavker, Vice Media, Slate.

Акул пера предупреждали: не надо, владельцу это не понравится. С объединенными в профсоюз сотрудниками много возни. К примеру, если журналистов не устраивает зарплата, работодателю приходится торговаться не с ними, а с представителями тред-юниона, которые привлекают к переговорам опытных юристов.

Членами большой команды профсоюза творческие работники ощущали себя недолго. Всего через неделю, 2 ноября, на всех сайтах появилась плашка: "СМИ закрыто. Читайте обращение директора и основателя". Любопытствующие могли ознакомиться с благодарностями Джо Рикетса в адрес журналистов, которые "беззаветно служили делу".

Свое решение миллиардер объяснил тем, что DNAinfo – прежде всего бизнес. А прогресс в этом деле оказался недостаточным для поддержания работы редакции. "Я верю, что кто-нибудь после нас взломает секретный код успешного медиабизнеса и сумеет найти механизмы поддержки качественной городской журналистики", – на оптимистичной ноте заключил свое обращение Рикетс.

Поясняется, что издания, по сути, были убыточными: владелец фактически дотировал работу журналистов. А действия нью-йоркской редакции DNAinfo аукнулись всем остальным подразделениям, которые о профсоюзе даже не помышляли. Без работы остались 115 человек. Даже в Шанхае закрылся входящий в эту же сеть англоязычный городской сайт The Shanghaiist, собиравший четыре миллиона просмотров в месяц. Профсоюз, в свою очередь, готов бороться за права своих новых членов. Проблема в том, что работодателя у них больше нет.