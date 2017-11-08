Госдума разрешит гражданам использовать герб неофициально

Один из главных геральдических символов России – герб – можно будет использовать не только на официальных государственных мероприятиях, но и в неофициальной обстановке. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму спикер Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Документ предлагает разрешить законно использовать изображения герба Российской Федерации гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Пределы использования устанавливаются только уголовно-наказуемыми деяниями. Речь идет о надругательстве над государственными гербом или флагом.

Как отметил Павел Крашенинников, сейчас использование герба возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. "Если государственный герб используется в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это может последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность неофициального использования герба", – сказал парламентарий.

Если законопроект будет принят, у россиян появится возможность законно использовать государственную символику, например, на массовых публичных мероприятиях, при проведении спортивных соревнований, на съездах общественных объединений, в производстве сувенирной продукции и в других случаях в повседневной жизни.

Крашенинников выразил уверенность в том, что новые правила использования государственных символов будут способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма, сообщает "Интерфакс". Напомним, что ранее Госдума принимала поправки, которые снимали ограничения на неофициальное использование государственного флага.

Российские герб и флаг традиционно используются на официальных мероприятиях, торжествах и церемониях, а также в государственных учреждениях. Законом запрещаются и уголовно преследуются надругательство над геральдическими символами и их использование в искаженном виде.