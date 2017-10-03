В честь праздника россияне получат три выходных подряд

В первую неделю ноября россиян ожидают три выходных дня – 4, 5 и 6-е. Кроме того, 3 ноября рабочий день будет сокращен на час.

"В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник, 6 ноября, также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на один час", – рассказал заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

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Это означает, что россияне будут отдыхать три дня подряд – непосредственно в сам праздник, а также в следующие за ним воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября. Кроме того, согласно Трудовому кодексу России, в предпраздничную пятницу, 3 ноября, рабочий день будет на час короче, подтверждает пресс-служба Роструда.

К слову, в целом по количеству выходных и праздничных дней Россия мало чем отличается от других стран Европы. "Если брать все выходные и праздничные дни, то у нас средний европейский уровень. Если же проводить сравнения в мировом масштабе, то россияне отдыхают дольше, чем граждане США, но меньше, чем в Японии", – цитирует представителя Роструда "Интерфакс".

Когда мы едины, мы не победимы! С праздником, друзья! pic.twitter.com/E8q3SOPoUf — Лев Мышкин (@Knyaz_Mishkin) 4 ноября 2015 г.

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников, учрежденный в честь изгнания поляков из Москвы в XVII веке. Впервые в России он отмечался 4 ноября 2005 года.

