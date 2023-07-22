"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей

Красавица-балерина показала, как проводит время. Предварительно Анастасия Волочкова попарилась веником.

Счастью милой дамы нет предела — теперь ее баня облагорожена. На славу постарались друзья артистки, которых она пригласила делать ремонт. Стены излюбленного помещения звезды оформлены дощечками из липы и доработаны декоративными элементами. Анастасия Волочкова показала все это на камеру и сама снялась на видео в бикини.

Знаменитость с восторгом прокомментировала новую печку с жадеитом. По ее словам, для бани это "драгоценные" камни. Теперь балерина будет париться напротив деревянной скульптуры в виде мышиного короля из сказки "Щелкунчик".

Композиция напоминает ей о балете. Анастасия Волочкова проецирует образ фигурки на своего коллегу. "Вот Коля Цискаридзе на барабане", — отметила звезда при виде мышиного короля.

После визита друзей артистка надела яркий черно-розовый купальник и уселась на полок для фотосессии. Перед объективом она по-балетному скрестила стройные жилистые ноги, которые вечно привлекают внимание фанатов.

Разглядывая обновленный интерьер бани, Анастасия Волочкова не могла скрыть радости. "Знаете, здесь такая атмосфера потрясающаяся... Ну просто фантастика!" — поделилась эмоциями королева шпагатов.

Что ж, к новой бане пора и нового жениха! Возможно, скоро Анастасия Волочкова представит поклонникам мужчину мечты.