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Четверг 8 июня

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Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов

Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов
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На презентацию очередного сезона канала НТВ Анатолий Вассерман пришел с планшетом на шее и в одежде со множеством карманов. Корреспондент "Дни.ру" попросил эрудита, депутата и журналиста предъявить их содержимое.

Все знают куртку и жилет Вассермана со множеством отделений, число которых варьирует от 26 до 48. В них он хранит не менее 136 различных предметов – фотоаппарат, канцелярия, таблетки, нож, расческа, зонт, калькулятор, лупа, рулетка, скотч, пластыри, напильники, отвертки, мыльница и множество других нужных и полезных аксессуаров.

"Куртка сейчас висит дома, она не по погоде, – улыбается 70-летний Вассерман. – Отказался я и от жилета – у меня очень поменялся образ жизни. Раньше было много свободного времени и я мог выйти из дома без особого плана – просто шел, куда глаза глядят. Соответственно, старался держать при себе кучу всякого, что может неожиданно и очень срочно понадобиться. Сейчас же я выхожу из дома почти всегда по четкому плану и маршруту, поэтому надобности в таком количестве вещей у меня гораздо меньше. Но все нужное все равно с собой имеется".

В карманах Вассермана из нужного на презентации НТВ оказалось приспособление для спасения попавших в автомобильную аварию со стеклобоем и стропорезом. А еще он взял с собой подземную трубу с регулируемым увеличением. "Посмотреть на какое-нибудь здание в подробностях приходится часто, – пояснил Вассерман. – Я с детства интересуюсь архитектурой".

8 июня 2023, 11:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

Анатолий Вассерман
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Никас Сафронов
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В июне каналы подводят итоги сезона и начинают готовиться к новому, который стартует в сентябре. Укрепивший за год позиции в рейтинге канал НТВ обещает, что порадует и новой "Маской" и "Секретом на миллион", и крутыми сериалами, и, конечно, программой "За гранью", которую ведет Сергей Соседов. На презентации нового сезона с ним поговорил корреспондент "Дни.ру". Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную.

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