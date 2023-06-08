Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов

На презентацию очередного сезона канала НТВ Анатолий Вассерман пришел с планшетом на шее и в одежде со множеством карманов. Корреспондент "Дни.ру" попросил эрудита, депутата и журналиста предъявить их содержимое.

Все знают куртку и жилет Вассермана со множеством отделений, число которых варьирует от 26 до 48. В них он хранит не менее 136 различных предметов – фотоаппарат, канцелярия, таблетки, нож, расческа, зонт, калькулятор, лупа, рулетка, скотч, пластыри, напильники, отвертки, мыльница и множество других нужных и полезных аксессуаров.

"Куртка сейчас висит дома, она не по погоде, – улыбается 70-летний Вассерман. – Отказался я и от жилета – у меня очень поменялся образ жизни. Раньше было много свободного времени и я мог выйти из дома без особого плана – просто шел, куда глаза глядят. Соответственно, старался держать при себе кучу всякого, что может неожиданно и очень срочно понадобиться. Сейчас же я выхожу из дома почти всегда по четкому плану и маршруту, поэтому надобности в таком количестве вещей у меня гораздо меньше. Но все нужное все равно с собой имеется".

В карманах Вассермана из нужного на презентации НТВ оказалось приспособление для спасения попавших в автомобильную аварию со стеклобоем и стропорезом. А еще он взял с собой подземную трубу с регулируемым увеличением. "Посмотреть на какое-нибудь здание в подробностях приходится часто, – пояснил Вассерман. – Я с детства интересуюсь архитектурой".