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"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына

"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына
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Наталья Подольская опубликовала снимки ребенка.

Популярная российская певица Наталья Подольская и ее коллега по эстраде Владимир Пресняков-младший поженились 5 июня 2010 года, то есть сегодня они отмечают годовщину свадьбы. У звезд двое детей, 5 июня 2015 года родился сын Артемий, а 22 октября 2020 года – Иван. То есть семья отмечает двойной праздник.

Старшему сыну артистов исполнилось восемь лет, мамочка уже поздравила его в социальных сетях. Наталья подольская поделилась своей радостью с подписчиками, опубликовав трогательнее послание и десяток семейных фото.

Первый кадр – снимок УЗИ, на котором четко различается силуэт малыша. Второй – сама Наталья Подольская демонстрирует большой живот. На третьем она же целует новорожденного наследника. А на четвертом появляется отец – Владимир Пресняков.

Пятое фото сделано во время крестин Артемия. На шестом Наталья Подольская и Владимир Пресняков обнимают малыша. На седьмом семья лежит в кровати, видно, что сын окружен родительской заботой. На восьмом – повзрослевший ребенок звезд.

Девятый кадр – Артемий с младшим братом Иваном. Наконец, десятый – радостный малыш во время праздника, возможно, дня рождения. Певица подчеркнула, что Господь знает, как сильно они с мужем хотели наследника. "Я тебя люблю, сынок, всем сердцем", – отметила Наталья Подольская.

5 июня 2023, 14:40
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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