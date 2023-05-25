"Становится другим человеком": Подольская впервые рассказала о зависимости у сына

У Натальи Подольской в браке с Владимиром Пресняковым подрастают двое сыновей – Артемий, которому 5 июня исполнится 8 лет, и Иван, которому осенью 3. О наследниках певица рассказала за кулисами национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.

"Тема не хочет ехать в летний лагерь, а я не давлю на него, потому что когда сама была в его возрасте, ненавидела лагеря, рыдала, когда туда предстояло ехать, – говорит Подольская. – В итоге родителям приходилось меня оттуда экстренно забирать".

Но если сын останется летом дома, то может быть еще хуже – Наталья станет бороться с его опасной зависимостью. Зависимостью от гаджетов. "Это больная тема, – вздыхает она. – Я наблюдаю, как это действует на ребенка – он просто становится другим человеком. Часто гаджет изымается, прячется, и сын остается без него. Вначале, правда, он недоволен, сопротивляется, пытается его отбить, но тут главное твердо гнуть свою линию и не уступать. А потом он привыкает и не вспоминает про него".

Как говорят психологи, такая зависимость от телефона представляет собой неконтролируемое использование, злоупотребление техникой, которое негативно влияет на психическое и физическое здоровье человека, меняет его социальную жизнь. Даже появилось понятие номофобии, которым описывается страх остаться без мобильного устройства или забыть его. Сегодня все большее число людей даже принимают душ со смартфоном.