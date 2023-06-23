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Молодая жена Цекало показала откровенный снимок

Молодая жена Цекало показала откровенный снимок
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Модель опубликовала в социальных сетях полуобнаженное фото, запечатлев себя во время загара.

Несколько лет назад в жизни Александра Цекало произошли серьезные перемены. В 2018 году актер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Для общественности это стало настоящим шоком, ведь супруги были вместе около 10 лет и воспитывали двоих детей. Однако еще больше публика удивилась, когда артист женился в четвертый раз. Его новой женой стала молодая художница Дарина Эрвин.

Многие предполагали, что новый брак Цекало окажется скоротечным. Однако 62-летний актер, судя по всему, не планирует расставаться с 32-летней возлюбленной. Сейчас пара живет за границей и наслаждается семейной жизнью. Российским поклонникам Александр о себе практически не напоминает. Фанатам только и остается, что следить за социальными сетями его избранницы в ожидании новых совместных снимков.

К сожалению публики, благоверного модель в своем блоге практически не показывает. Вместо трогательных семейных фото в соцсетях Эрвин регулярно мелькают откровенные кадры с участием ее самой. Накануне супруга Цекало в очередной раз показала подписчикам пышные формы. Сначала художница предстала перед поклонниками в открытом шелковом халате, а затем запечатлела себя во время приема солнечных ванн.

На фото жена Цекало отдыхает на лежаке без верха купальника. Разумеется, ничего лишнего в кадр не попало. Модель лежала животом вниз, поэтому все самое сокровенное оказалось прикрыто полотенцем.

23 июня 2023, 12:20
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

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