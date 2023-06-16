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Пятница 16 июня

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В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре

В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре
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Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова познала простую жизнь без излишеств.

Жена российского комика Татьяна Брухунова ведет светский образ жизни и обожает путешествовать. Она активно ведет соцсети и делится с поклонниками советами и открытиями. Евгений Петросян при этом зачастую остается за кадром.

Впрочем, довольно много времени супруги проводят врозь. И этому есть объяснение. Например, пока жена оставила Евгения Петросяна, чтобы отправиться вдвоем с приятельницей в соседний регион.

В своем аккаунте Татьяна Брухунова выложила видео, на котором запечатлела себя во время остановки. Счастливая и довольная жена юмориста ела мороженое и рассказывала о планах на ближайшие дни. Как выяснилось, супруга комика отправилась в Дивеевский монастырь. Что ж, в добрый путь!

"Некоторые из вас уже догадались. Мы действительно едем в Дивеево. Сегодняшний день и часть завтрашнего мы проведем там, потом отправимся в Муром – такие планы. Дорога до источника преподобного Серафима Саровского не самая комфортная, сплошные колдобины", – поделилась Татьяна Брухунова.

Кроме того, жена Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от местной еды. "Как будто тебе в тарелку чихнули укропом", – отметила Татьяна, оценив пюре с рыбой в тарелке у своей попутчицы. Сама же Брухунова предпочла отведать паровой язык без гарнира с соусом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что возлюбленная комедианта махнула в речной круиз. Видимо, Евгений Петросян заарканил любительницу приключений.

16 июня 2023, 19:00
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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