Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами

В Сеть попал снимок, разбивающий сердце.



В то время как семейная жизнь Константина Меладзе и Веры Брежневой дала, как уверены многие, трещину, в семье его брата ситуация диаметрально противоположная. Валерий Меладзе часто делает посты совместно с Альбиной Джанабаевой, в большинстве из которых супруги весело шутят.

Однако на самой свежей публикации, размещенной певцом в личном блоге, обошлось без шуток. Ведь поводом стал День рождения Альбины Джанабаевой: ей исполнилось 44 года.

Благодаря фотографии поклонники звездной пары смогли, будто бы, перенестись на веранду их дома. В последний запечатленный в блоге Валерия Меладзе день, подписчики смогли насладиться тем, что артист был окружен близкими и цветами.

По одну руку от главы семейства сидела счастливая именинница Альбина Джанабаева, которую обнимали двое детей, а по другую руку от артиста расположился их старший сын. Члены мужской половины семьи погрузились в молчание, ведь по взгляду отца и сына друг на друга было понятно, что понимают они друг друга без слов.



Судя по наполнению стола, снимок был сделан во время завтрака. Но самое важное – что на нем уже красовался роскошный букет из кремовых роз, о котором заранее позаботился Валерий Меладзе.



"Доброе утро, любимая Альбинушка! С днем рождения!", – с нежностью обратился Валерий Меладзе к Альбине Джанабаевой.



