Одну бросил беременной, другую чуть не погубил: что переживали жены актера Яковлева

Любимым женщинам артиста пришлось хлебнуть немало горя.

Сегодня, 25 апреля, исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Яковлева. Зрители и поклонники запомнили Юрия Васильевича не только как выдающегося артиста, но и как сердцееда. Не секрет, что в его жизни было множество романов и любовных увлечений. Кроме того, Яковлев не раз связывал себя узами брака. Если с третьей женой актер построил по-настоящему крепкий и счастливый союз, то ее предшественницам не так повезло...

Первой избранницей Юрия Яковлева стала врач Кира Мачульская. Актер встретил девушку в Доме пионеров и с первого взгляда потерял от нее голову. На момент знакомства красавица готовилась к свадьбе с режиссером Владимиром Венгеровым и переезду в Ленинград, но планам не суждено было сбыться. Уже после второй встречи с Яковлевым Мачульская изменила решение и отказала жениху.

После двух лет совместной жизни, в 1952-м, влюбленные поженились. Супруги были счастливы вместе, но долго не могли стать родителями. Первый ребенок пары скончался спустя три дня после родов. А когда Кира забеременела во второй раз, брак рухнул. Актер закрутил роман с коллегой по сцене Екатериной Райкиной и бросил жену в положении.

В 1961 году у Яковлева родились двое детей. Сначала на свет появилась дочь от Мачульской, а спустя четыре месяца – сын от Райкиной. Юрий Васильевич женился на новой возлюбленной, но второй брак оказался еще менее крепким. В какой-то момент актер увлекся алкоголем, а однажды даже чуть не погубил себя, супругу и ее подругу, заснув за рулем. К счастью, страшная авария обошлась без жертв.

Когда сыну исполнилось три года, Яковлев и Райкина развелись. А вскоре актер встретил директора театрального музея Ирину Сергееву и снова женился. Третья избранница подарила артисту сына Антона, а также помогла мужу избавиться от вредной привычки и смирилась с его любвеобильностью. Супруги прожили вместе больше 40 лет, вплоть до смерти Юрия Васильевича.