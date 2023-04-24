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Понедельник 24 апреля

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"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу

"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу
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Как же выглядит новая возлюбленная Бедроса Киркорова?

Не первую неделю поклонники обсуждают скандал, разгоревшийся вокруг брака отца поп-короля. Поползли слухи о том, что 90-летний артист разводится со своей женой после более чем 20 лет брака. И всему виной, якобы, молодая возлюбленная Бедроса Киркорова.

После всех этих разговоров было ожидаемо, что родственник знаменитого певца захочет расставить все точки в этом вопросе. Для этого он пришел в шоу "Звезды сошлись". И не один, а в компании той самой таинственной незнакомки, о которой теперь говорит вся Россия. Так, он вывел в свет молодую спутницу по имени Олеся в ярком розовом жакете и с рыжими волосами.

"Вас поженили уже", – сказали гости программы, обращаясь к Бедросу Киркорову с просьбой рассказать, что же происходит в его личной жизни. Но он поспешил объяснить, что пока предложение руки и сердца Олесе не делал. К тому же девушка стала отмахиваться, когда кто-то в студии предположил, что именно она разрушила брак отца Филиппа Киркорова.

"Я просто ему помогаю. Ни в коем случае", – сказала спутница.

Бедрос Киркоров и Олеся. Фото: Кадр шоу "Звезды сошлись"

Как оказалось, отношения престарелого музыканта с женой разрушились сами собой. Вот он и решился на развод. Отце поп-короля заявил, что супруга даже не навещала его в больнице. В то время как Олеся была рядом и показала себя очень заботливой дамой. При этом, и Бедрос Киркоров, и его спутница заверили, что она ни на что не претендует.

24 апреля 2023, 11:24
Бедрос Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды сошлись✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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