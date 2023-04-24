"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу

Как же выглядит новая возлюбленная Бедроса Киркорова?

Не первую неделю поклонники обсуждают скандал, разгоревшийся вокруг брака отца поп-короля. Поползли слухи о том, что 90-летний артист разводится со своей женой после более чем 20 лет брака. И всему виной, якобы, молодая возлюбленная Бедроса Киркорова.

После всех этих разговоров было ожидаемо, что родственник знаменитого певца захочет расставить все точки в этом вопросе. Для этого он пришел в шоу "Звезды сошлись". И не один, а в компании той самой таинственной незнакомки, о которой теперь говорит вся Россия. Так, он вывел в свет молодую спутницу по имени Олеся в ярком розовом жакете и с рыжими волосами.

"Вас поженили уже", – сказали гости программы, обращаясь к Бедросу Киркорову с просьбой рассказать, что же происходит в его личной жизни. Но он поспешил объяснить, что пока предложение руки и сердца Олесе не делал. К тому же девушка стала отмахиваться, когда кто-то в студии предположил, что именно она разрушила брак отца Филиппа Киркорова.

"Я просто ему помогаю. Ни в коем случае", – сказала спутница.

Как оказалось, отношения престарелого музыканта с женой разрушились сами собой. Вот он и решился на развод. Отце поп-короля заявил, что супруга даже не навещала его в больнице. В то время как Олеся была рядом и показала себя очень заботливой дамой. При этом, и Бедрос Киркоров, и его спутница заверили, что она ни на что не претендует.