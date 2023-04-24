"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке

Филипп Киркоров сделал признание.

Не так давно поп-король отечественной эстрады заявил, что наконец-то его сердце занято. Некая девушка обворожила артиста настолько, что он даже решился на кардинальные изменения внешности, которые публика и наблюдает сейчас. Однако имя новой возлюбленной Филипп Киркоров держит в тайне.

Детали отношений певец тоже не раскрывает. Но, судя по его комментарию журналистам, таинственная незнакомка живет с ним. Потому что, говорит артист, ему есть, к кому возвращаться домой. В общем, кажется, что в жизни у артиста – настоящая идиллия и белая полоса.

Но закрутивший роман Филипп Киркоров не перестает вспоминать об отношениях с Аллой Пугачевой. Вот и на этот раз во время беседы с прессой 55-летний поп-король проболтался о браке с Примадонной, вспомнив, как некрасиво он с ней поступал. Певец жалеет о том, что слишком мало времени уделял жене, о которой мечтали миллионы мужчин.

Все свои ошибки музыкант осознал. И на фоне всеобщего негативного настроения по отношению к сбежавшей в Израиль Примадонне поп-король продолжает ею восхищаться. И на то есть причины, ведь он сам когда-то пережил травлю. И тогда экс-супруга не отвернулась.

"Когда говорили, что это брак по расчету, что я женился на ней, потому что мне нужна была популярность. Но я доказал всем, что рядом с ней не альфонс, а самодостаточный артист, который может и себя обеспечить, и семью накормить", – вспомнил Филипп Киркоров.