"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции

Филипп Киркоров не смог молчать.

Многие звездные коллеги и друзья поп-короля покинули Россию. Что уж говорить, даже бывшая жена Алла Пугачева с мужем и детьми удрала в Израиль. Все это время от Филиппа Киркорова ждали конкретики по поводу того, собирается ли он перебраться на чужбину.

Однако скрытный артист предпочитал хранить молчание, при этом время от времени оказываясь за рубежом. Тогда поклонники шептались: неужели певец все-таки решился на переезд? Наконец-то он сделал громкое заявление об эмиграции, которого все так ждали. Чтобы все услышали, так сказать.

В разговоре с журналистами Филипп Киркоров напомнил о своих болгарских корнях, однако заверил, что покидать Россию не намерен.

"Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно", – сказал поп-король, отметив, что у него здесь друзья и семья, члены которой очень любят свою страну.

Что же насчет его патриотической позиции? Как пишет телеканал "360", артист заверил, что ему необязательно кричать о любви к родине: это, мол, прослеживается в его творчестве. Да, и Москва, увешанная афишами о концерте в Кремле, тому доказательство.

Он также высказался по поводу отъезда за границу бывшей жены Аллы Пугачевой, которую сейчас многие критикуют за совсем не патриотический поступок. Он заверил, что ее пребывание в Израиле не говорит об отсутствии любви к России. Наоборот, считает Филипп Киркоров, родину она любит, но Примадонна просто не могла бросить своего супруга.