"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова

Филипп Киркоров полностью перекроил себя.

Российский певец Филипп Киркоров в последнее время сильно изменился. Он перенес пластическую операцию – абдоминопластику, липофилинг и липосакцию, а также кардинально сменил имидж. За все преобразования Филипп Киркоров заплатил более двух миллионов рублей.



Артист сильно постройнел, сменил прическу и стал выглядеть еще более эффектно. Апогеем его преобразований стало появление на сцене концертного зала в Санкт-Петербурге с пышной пятой точкой, что ужасно удивило фанатов. Певец вышел на сцену в обтягивающем трико. Многие подумали, что Киркоров сделал операцию по увеличению ягодиц, другие же стали шутить про "поролоновый зад", сообщает Пятый канал.

При этом сам Филипп Киркоров уверяет, что никаких операций по увеличению ягодиц у него не было. Кроме того, никакими накладками на ягодицы он якобы никогда не пользовался.

Тигран Алексанян дал экспертную оценку внешности Филиппа Киркорова и ответил на вопрос, была ли у него пластика ягодиц.

"Насколько я знаю, ягодицы ему не делали. Скорее всего, этот инфоповод просто начали раскручивать", – рассказал медик.

По словам врача, если бы Киркоров сделал себе ягодицы, ему нельзя было бы сидеть, а он постоянно гастролирует.