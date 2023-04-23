Как "это" делает Филипп: облизавшая Киркорова певица о новых гранях удовольствия

Поп-король Киркоров удовлетворяет нескольких одновременно.

У него слишком большой стаж в шоу-бизнесе, чтобы размениваться на кого-то одного. Когда мужчина нарасхват, ему и самому приятно. А уж если уж Филипп Киркоров постарается, то результат превосходит все ожидания.

Как сообщила "Дни.ру" известная в отдельных кругах певица Татьяна Лапина, он вполне отвечает музыкальным потребностям и молодежи, и стариков. То есть на вокальном поприще Филипп Киркоров нравится слушателям практически всех возрастов.

Рассуждая о поп-короле, Татьяна условно облизала его с ног до головы. По ее словам, постоянное самовыражение звезды в разных амплуа открывает поклонникам новые грани удовольствия. Якобы Филипп Киркоров успешно развлекает публику переменами в музыке и во внешности.

"Если артист всегда делает одно и то же, то его творчество может стать предсказуемым и скучным для слушателей, что в итоге приведет к потере популярности. Также постоянная смена образов, репертуара – это способ проявить свою универсальность и адаптивность к быстроизменяющимся условиям. Таким образом артист сможет привлечь разную аудиторию, как это делает Филипп", — поделилась певица.

Всем ненавистникам поп-короля артистка дала жесткий отпор. Она уверена: Филипп Киркоров у всех на слуху, потому что прирожденный шоумен и снова в зените славы.