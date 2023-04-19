"Понесло, конечно, старого": Киркорову вставили палец в пятую точку под камерами

Россияне в шоке от видео с участием Филиппа Киркорова.

Прошлой год у поп-короля был богат на скандалы: то он публично ругался с Наргиз Закировой, то кого-то отхлестал букетом, то танцевал на кресте... В общем, критиковали россияне певца знатно. В 2023-м злые языки нашли новый повод для негативных комментариев в адрес Филиппа Киркорова – его внешний вид.

Пожалуй, то, что артист помолодел, заметили все. Кожа у 55-летнего певца стала более гладкой, он явно сбросил вес, а также изменил прическу. После преображения его стали подозревать в пластических операциях. С новой силой об этом заговорили, когда в Сеть слили видео, на котором запечатлена чересчур упругая пятая точка поп-короля.

Теперь россияне гадают, что стало с "попой" Филиппа Киркорова – это поролон или импланты? На просторах Интернета появился новый ролик с участием музыканта, в котором он признался, что у него все настоящее. В доказательство он предложил человеку за кадром потрогать ягодицы. А он ради проверки вставил в свой палец в пятую точку под камерами.

"Я пальчиком, чуть-чуть совсем. Какая упругая!", – сказал голос человека за кадром, когда он дотронулся до ягодицы.

А в комментариях под видео тем временем пользователи пишут, что музыкант в таком зрелом возрасте ведет себя неправильно: мол, как можно народному артисту России показывать свою пятую точку всему честному народу?

"Народный артист – это Кобзон, Лещенко, Зыкина и т. д. Сложно представить их в таком образе, со сделанной попой. Понесло, конечно, старого", – возмущаются россияне поведением Филиппа Киркорова.