Затронувший члены Садальский задумался о попе Киркорова: Две растекшиеся ватрушки

Станислав Садальский прошелся по засиявшему после преображения Филиппу Киркорову.



Новая попа Филипа Киркорова, как и предполагалось, произвела полнейший фурор. Ее не рассмотрел под микроскопом лишь ленивый. Теперь же по ней захотел пройтись и острый на язык Станислав Садальский.

В своем личном блоге он заговорил о древних методах, при помощи которых мужчины делали себя привлекательные. Взять, например, кроличью лапку. Еще с императорских времен танцоры балета засовывали ее в трусы на удачу.

Однако словесно затронувший члены артистов Станислав Садальский уверен в том, что она помогала еще и создать дополнительный объем в привлекающей противоположный пол зоне. На этой ноте актер перепрыгнул на седалище поп-короля. Задумался, так скажем, о попе Киркорова, чтобы понять, с какими целями тот сделал свои ягодицы круглее, а комментаторов попросил помочь в размышлениях.



"Чтобы удобнее на троне сидеть", "Это трусы пуш-ап", "Это специальные штанишки с накладками", "Теперь он точно поп король наоборот. Король поп", "Снял штаны после концерта, а там две растекшиеся ватрушки", – всласть поехидничали подписчики Станислава Садальского над Филиппом Киркоровым.



Напоследок отметим, что Редакция Дни.ру не одобряет однополых отношений.

