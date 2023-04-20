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Четверг 20 апреля

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Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе

Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе
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Жизнь отца Филиппа Киркорова на старости лет бьет ключом.

Если раньше все обсуждали поступки поп-короля, то в последнее время в центре внимания оказывается его 90-летний родственник. Не так давно появились слухи о том, что Бедрос Филиппович разводится со своей женой, а все якобы из-за молодой медсестры. Сам отец Филиппа Киркорова долго не комментировал свою личную жизнь, но наконец-то поставил точку в сплетнях.

Как оказалось, девушка в жизни престарелого артиста действительно есть. Он и правда решился на развод с женой Людмилой, однако все немного не так, как представили сплетники. Камнем преткновения в их отношениях стала не юная возлюбленная. К медсестре, говорит Бедрос Филиппович, он вообще романтических чувств не питает.

Он просто-напросто помог девушке, которая, на минуточку, замужем. С возлюбленным они давно мечтают о детях, но все никак не выходит. Вот отец Филиппа Киркорова и оплатил ЭКО своей молодухе, которая ухаживала за его здоровьем.

"Я им дал немного денег, чтобы их мечта осуществилась", – рассказал артист.

Так что, возможно, муж той самой медсестры скоро станет папочкой. Ну, а певец, судя по всему, на старости лет будет заниматься разводом. Как рассказал его друг, ссора между супругами произошла из-за недвижимости: мол, Людмила переоформила на себя квартиру в Новгороде. Тогда артист и привлек адвоката, чтобы вернуть "квадраты", однако же Филипп Киркоров посоветовал оставить их жене.

20 апреля 2023, 10:20
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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