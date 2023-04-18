"Крыша поехала": Сплясавшего на святом распятии Киркорова настигло возмездие

Филипп Киркоров уже не тот.

Прошлый год у поп-короля выдался полным на скандалы. Одно только выступление в Крокус Сити Холл чего стоило! Во время одного из номеров артист додумался залезть на святое распятие и сплясать на нем, что очень не понравилось некоторым россиянам. Кто-то даже стал требовать, чтобы на Филиппа Киркорова завели уголовное дело.

К счастью, до этого не дошло. Да, и сам певец, кажется, умерил свой пыл и, как замечают пользователи в соцсетях, стал ближе к народу. Недавно, к примеру, его засняли во время танцев с обычной фанаткой, что вызвало у публики волну положительных эмоций. Однако от гнева россиян его окончательно этот шаг не спас.

Филиппа Киркорова продолжают критиковать, выискивая все новые поводы. Вот такое возмездие настигло артиста за один проступок. Сейчас, к примеру, музыканта активно ругают за изменение имиджа. Напомним, что после Нового года он заметно помолодел. Однако в конце концов сделал короткую стрижку, выкрасился в седой цвет и, как пишут на просторах Интернета, стал похож на деда.

"На старости лет дуркует, крыша поехала. А какой раньше был?" – раскритиковали поп-короля под его последним видео с концерта в соцсетях.

Но занимательно то, что среди комментаторов нашлись те, кто неудачные изменения во внешности связал с танцами на распятии: мол, после этого-то певец и сдал.

"Вы когда ходили по кресту, после этого сильно изменились. Филипп Киркоров уже не тот, что был раньше", – пишет поклонница.