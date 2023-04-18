Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Вторник 18 апреля

15:00В Екатеринбурге пожилая водительница сбила ребенка на пешеходном переходе 14:40"Ее использовали": Бояков о горькой участи доживающей век в доме престарелых Дорониной 14:20"Крыша поехала": Сплясавшего на святом распятии Киркорова настигло возмездие 14:00Автомобиль врезался в стену в тоннеле в Москве 13:40Первая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным 13:20Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга 13:00"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова 12:40"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице 12:20"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле 12:00"Не всем нравится": удовлетворяющий старух Шаляпин изменил размер своего органа 11:40"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие 11:20Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики 11:00"Ищет себе новую девушку": В расставании Виторгана с молодой невестой поставлена точка 10:4099% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона 10:20Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца 10:00Истощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 09:40"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова 09:20Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного 09:00У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 08:40Житель Польши расправился с украинской семьей 08:20Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая 08:00"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос 06:08За полгода аренда однушек подешевела на 7% 04:27Предложение новостроек сократилось на 14% 02:17Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком 00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым 19:00Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах 17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Крыша поехала": Сплясавшего на святом распятии Киркорова настигло возмездие

"Крыша поехала": Сплясавшего на святом распятии Киркорова настигло возмездие
461

Филипп Киркоров уже не тот.

Прошлый год у поп-короля выдался полным на скандалы. Одно только выступление в Крокус Сити Холл чего стоило! Во время одного из номеров артист додумался залезть на святое распятие и сплясать на нем, что очень не понравилось некоторым россиянам. Кто-то даже стал требовать, чтобы на Филиппа Киркорова завели уголовное дело.

К счастью, до этого не дошло. Да, и сам певец, кажется, умерил свой пыл и, как замечают пользователи в соцсетях, стал ближе к народу. Недавно, к примеру, его засняли во время танцев с обычной фанаткой, что вызвало у публики волну положительных эмоций. Однако от гнева россиян его окончательно этот шаг не спас.

Филиппа Киркорова продолжают критиковать, выискивая все новые поводы. Вот такое возмездие настигло артиста за один проступок. Сейчас, к примеру, музыканта активно ругают за изменение имиджа. Напомним, что после Нового года он заметно помолодел. Однако в конце концов сделал короткую стрижку, выкрасился в седой цвет и, как пишут на просторах Интернета, стал похож на деда.

"На старости лет дуркует, крыша поехала. А какой раньше был?" – раскритиковали поп-короля под его последним видео с концерта в соцсетях.

Но занимательно то, что среди комментаторов нашлись те, кто неудачные изменения во внешности связал с танцами на распятии: мол, после этого-то певец и сдал.

"Вы когда ходили по кресту, после этого сильно изменились. Филипп Киркоров уже не тот, что был раньше", – пишет поклонница.

18 апреля 2023, 14:20
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Ее использовали": Бояков о горькой участи доживающей век в доме престарелых Дорониной

"Ее использовали": Бояков о горькой участи доживающей век в доме престарелых Дорониной
Что случилось со звездой театра и кино. Татьяне Дорониной в сентябре исполнится 90 лет.

Первая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным

Первая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным
Половое созревание мальчиков всегда волнительно/ В марте 2011 года Сергей Савин стал победителем телепроекта "Фактор А".

"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова

"Он хочет покинуть больницу": Объявлено о выписке пережившего ампутацию Костомарова
Когда Роман Костомаров будет дома? С января этого года вся Россия молится за выздоровление олимпийского чемпиона.

"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице

"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице
Такого от звезды Интернета никто не ожидал. Популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице! Вот это поворот! К этому отважному поступку артистку подтолкнули ее подписчики VK.

"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле

"Шансоньетка из борделя-варьете": Кучера набросился на предавшую Россию Вайкуле
Лайме Вайкуле, которая вступилась за подругу, серьезно прилетело от Оскара Кучеры. Актер и телеведущий Оскар Кучера начал развивать свой Телеграм канал, в котором резко критикует оскандалившихся звезд и громкие инфоповоды.

Выбор читателей

17/04ПндПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16/04ВскSHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 17/04ПндАлла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 16/04ВскНичего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17/04Пнд"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 16/04ВскНе только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги