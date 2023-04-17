"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд

Амбициозные планы поражают.

Фильм "Вызов", который 20 апреля стартует в прокате, вне всякого сомнения, можно считать главной премьерой года. Никто в мире не делал еще ничего подобного! Он был снят на борту МКС в 400 км от Земли. По сюжету торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Бюджет картины приближается к 1 миллиарду. Если прокат будет успешным, то фильм ждет продолжение.

"Мы планируем полетать на Луну, чтобы снимать "Вызов-2", – сообщил продюсер Константин Эрнст. Желательно тем же составом". "Возьмите меня, пожалуйста (улыбается)", – обратился он к съемочной группе.

Напомним, запуск российского космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года, как заявили ранее в "Роскосмосе".А в 2025-м или 2026-м НАСА планирует высадить на Луне двух астронавтов, в том числе женщину.

Юлия Пересильд часто спрашивают, видела ли она в иллюминаторе инопланетян. "Я не могу ответить на этот вопрос, потому что подписала документ о секретности", – туманно отвечает актриса.