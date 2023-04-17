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Понедельник 17 апреля

15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью 09:06Какие страны готовы отказаться от доллара – список 08:40Турция: 11 необычных и пугающих вещей 08:20Тест: каких "очкариков" из советского кино вы знаете? 08:00Чем опасна ринопластика? 06:08Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук 04:15Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога 02:08Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм* 00:01"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе 22:10Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку 20:06Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги 18:37Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17:23SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 16:46"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ 16:06Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно 15:21"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки 13:39"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 12:46"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику 12:25"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка 11:28Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом 11:08"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри 08:19Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга 06:34Куда сейчас вкладывать деньги: советы бизнесмена 04:30Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин 02:19Причина остаться 00:00Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля 22:04Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл 20:09Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться 19:40Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы 18:20"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал 18:00"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь
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"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд

"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд
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Амбициозные планы поражают.

Фильм "Вызов", который 20 апреля стартует в прокате, вне всякого сомнения, можно считать главной премьерой года. Никто в мире не делал еще ничего подобного! Он был снят на борту МКС в 400 км от Земли. По сюжету торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Бюджет картины приближается к 1 миллиарду. Если прокат будет успешным, то фильм ждет продолжение.

"Мы планируем полетать на Луну, чтобы снимать "Вызов-2", – сообщил продюсер Константин Эрнст. Желательно тем же составом". "Возьмите меня, пожалуйста (улыбается)", – обратился он к съемочной группе.

Напомним, запуск российского космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года, как заявили ранее в "Роскосмосе".А в 2025-м или 2026-м НАСА планирует высадить на Луне двух астронавтов, в том числе женщину.

Юлия Пересильд часто спрашивают, видела ли она в иллюминаторе инопланетян. "Я не могу ответить на этот вопрос, потому что подписала документ о секретности", – туманно отвечает актриса.

17 апреля 2023, 15:00
Фото: пресс-служба
"ТАСС"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

Награды.
Министр культуры Владимир мединский и актриса Юлия Пересильд.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Андрей Мерзликин.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Дмитрий Дюжев.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Виктор Добронравов.
Министр культуры Владимир Мединский и гитарист, композитор Виктор Зинчук.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Александр Семчев.

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