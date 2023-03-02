"Имидж бабы с рынка": засветившую панталоны мать Королевой выдрали как сидорову козу

77-летняя мать Королевой шокировала видом.

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай в свои 77 лет выглядит ярко и стильно. Она всегда делает ставку на эпатаж, за что ее часто критикуют, упрекая в чрезмерной откровенности нарядов. Мать Королевой часто носит мини-юбки, демонстрируя свои ноги и панталоны, а злопыхатели уверены, что в таком возрасте лучше лишний раз не оголяться и не раздражать публику.

На днях светский критик Лена Миро в своем ЖЖ раскритиковала всех приспешниц Людмилы Порывай. Досталось ее коллегам по шоу-бизнесу Лолите Милявской, Ирине Аллегровой и Людмиле Успенской, с которой все и началось. Всех их в комменариях к публикации нарекли одной фразой – держательницы публичного дома. По крайней мере, именно так они выглядят с точки зрения пользователей Сети.

Недавно 69-летняя Любовь Успенская выступила в Москве в лосинах от бренда Mugler. Создавалсь впечатление, что артистка забыла надеть колготки и пошла петь в нижнем белье, однако это только так казалось. Образ восхитил Наташу Королеву, которая, судя по ее матери, обожает такие образы.

"Люба жжет! Она красотка. А как она нарядилась! Какие чулочки, какие штанишечки, какие рейтузики! Люба молодец!" – писала Королева.

Подписчики Миро не оценили восторга Королевой и сочли такой стиль пахабным. Ожесточенной критикой они выдрали пенсионерку Порывай как сидорову козу.

"Поколение Успенских-Алллегровых, видимо, работают на часть той аудитории, которая "не поймет" если они придут на концерт не в мини, ботфортах и не как хозяйка публичного дома по имиджу! Мне в целом непонятно, зачем после 50-ти напяливать адское мини (Валерия, Долина)? Что касается Лолиты (когда ее попросят вести конферанс и она не бухая) – она умеет выглядеть нормально. А так – конечно, это имидж "бабы с рынка", – написал пользователь под именем "Вайкуле".