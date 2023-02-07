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"Он – Бог": Объявлено о воссоединении Королевой и Николаева как пары

Игорь Николаев долго смотрел на бывшую.
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Композитор Игорь Николаев и певица Наташа Королева познакомились в 1989 году на кастинге. Тогда Николаев выбирал себе артисток, для которых хотел бы писать песни. Проще говоря, искал музу. Юная и начинающая артистка Наташа Королева сразу покорила его и влюбила в себя. Вскоре пару стали объединять не только рабочие отношения, но и любовный роман. Пара была самой красивой в отечественном шоу-бизнесе. И каково же было разочарование поклонников, когда выяснилось, что "дельфин и русалка" расстаются.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

От Игоря Николаева Наташа Королева не родила детей. Своего единственного сына Архипа она родила от второго мужа, стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Тогда многим не верилось, что Наташа Королева вот так просто возьмет и уйдет от маститого композитора к какому-то там танцору, но вместе с Тарзаном Королева в браке уже 20 лет. Да и Николаев женат на певице и актрисе Юлии Проскуряковой, у которой от него дочь.

Несмотря на такой расклад, фанаты не теряют надежды на воссоединении Королевой и Николаева. Они выискивают их небезразличные взгляды друг на друга и подмечают множество факторов, которые непременно порождают слухи об их неугасших чувствах.

Психолог Рамиль Гарифуллин не стал исключать, что пара действительно скоро может воссоединиться, несмотря на то, что с момента их расставания прошло 20 лет. эксперт привел статистику, согласно которой именно такие пары зачастую снова обретают взаимность. Психолог уверен, что Наташа Королева втайне грезит, что любимый к ней вернется.

"Когда Николаев уходил к новой подруге, Королева перестала быть для него ценностью. А для Королевой он был первым мужчиной, причем он был звездой, демиургом, учителем. Он — Бог. Конечно, она продолжает его любить", – заявил психолог.

Игорь Николаев. Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 16:40 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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