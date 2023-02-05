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Шоу-бизнес
“Не стоит”: на нелепо вырядившуюся перед разводом Королеву обрушилась суровая правда

“Не стоит”: на нелепо вырядившуюся перед разводом Королеву обрушилась суровая правда

Наташу Королеву ждало болезненное возвращение на землю.
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Буквально по пальцам руки можно, уверены хейтеры, пересчитать образы Наташи Королевой, за которые ей можно поставить "пятерку". Последним ее удачным выходом в свет стало то самое синее платье с глубоким декольте, от которого Игорь Николаев не могу отвести глаз, а после – попал на больничную койку.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Но чаще всего, считают некоторые, Наташа Королева, увы, промахивается: то расцветка, то фасон, то уместность... И ладно бы дело ограничивалось одним нарядом: теперь из-за прически на Королеву обрушилась суровая правда, высказал которую дизайнер Аполлон Байгакофф.

Кутюрье утверждает, что макияж и укладка будто из разных опер, а стайлинг волос – практически катастрофа. Афроприческу, к слову, Наташа Королева дополнила серьгами, больше бы подошедшими к минималистичному образу, коротким бархатным неглиже, кружевным халатиком и босоножками в крупный белый горох.

"Наташе Королевой всегда не хватало мнения эксперта, но эта прическа совсем испортила все. С ее чертами лица такое носить не стоит", – схватился за голову Аполлон Байгакофф, пожелав артистке отправиться на встречу со стилистом.

Впрочем, если верить слухам, то у нелепо вырядившейся, как выразились хейтеры, Наташи Королевой, есть повод примерить новый образ. На днях Анастасия Волочкова призналась, что слушала о расставании и предстоящем разводе пары Наташи Королевой и Сергея Глушко. А, между прочим, психологи утверждают, что многие женщины сразу же после болезненного расставания или перед разводом хотят сменить имидж. Так что вполне вероятно, что причина экспериментов Наташи Королевой лежит прямо на поверхности.

"Максимальная безвкусица", "Я ее когда вижу, выпить охота", "Колхозница без вкуса. Карлик на ходулях", – высмеяли Наташу Королеву подписчики ее блога.

Наташа Королева и Тарзан. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2023, 17:30 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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