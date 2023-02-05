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Воскресенье 5 февраля

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Мат, обвинения и угрозы: стало известно о проблемах в семье Николаева и Проскуряковой

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Игорь Николаев оказался посреди скандала.

История с инфарктом Игоря Николаева продолжает набирать обороты. Вначале стало известно, что то была вовсе не госпитализация в привычном ее смысле, а лишь обследование. Затем жена композитора Юлия Проскурякова буквально набросилась на всех любопытствующих, обвинив их в том, что те своими бесконечными звонками "замучили" и семью, и даже врачей.

Следом слово взяла врач-терапевт, которая, как уже писали Дни.ру, предположила, что здоровье Игоря Николаева пошатнулось из-за его привычек, от которых он был не в силах отказаться. И вот теперь настал черед соседки звездной четы, светской львицы Милены Дейнеги, рассказать о том, как же на самом деле обстоят дела в семье композитора. Кроме того, с ее подачи стало известно об отношениях Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой к соседям.

Между женщинами давно начался конфликт, причем из-за пущей мелочи: гость Дейнеги временно припарковался на месте Проскуряковой. Из-за чего жена Игоря Николаева завалила мессенджеры гостя матом, а на Милену Дейнегу затем посыпались угрозы довести дело до суда и обвинения в желании попиариться за их счет.

Соседка же утверждает, что обстановка в квартире явно неспокойная и винит в этом Проскурякову: ведь после произошедших событий уверена, что та может вывести из себя кого угодно. А причину такой злости видит в скрываемых ото всех проблемах в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: "Счастливая женщина так вести себя не будет."

5 февраля 2023, 15:42
Игорь Николаев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
НТВ.ру, "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

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