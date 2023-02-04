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Суббота 4 февраля

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Слезы: инфаркт 63-летнего Николаева привел к уходу

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Удар для близких Игоря Николаева.

Пять дней назад известного певца и композитора Игоря Николаева срочно госпитализировали, что заставило ценителей его творчества удариться в слезы, а СМИ – перебирать версии случившегося, пытаясь отгадать, что же стало причиной.

Особенно это было актуально потому, что семья артиста не комментировала случившееся и лишь спустя несколько дней взбешенная Юлия Проскурякова в своем блоге набросилась на любопытствующую публику. Заявила она о том, что муж лег на обычное обследование, а желтые издания раздули из этого "инфаркт", и что вообще журналисты уже их всех "просто замучили".

Так что проблемы с сосудами спровоцировали инфаркт 63-летнего Николаева, который привел к уходу из медийного пространства. Но, судя по словам Юлии Проскуряковой, лишь на время. Игорь Николаев подлечится, уверены фанаты, и вернется в строй, чтобы вновь устраивать музыкальные вечера, да радовать поклонников новыми хитами.

А прокомментировать состояние здоровья Игоря Николаева попросили врача-терапевта Ирину Ярцеву. Изданию PopCornNews она рассказала свои размышления о причинах проблем с сердцем. По ее мнению, инфаркт Игоря Николаева был вызван злоупотреблением вредными веществами: спиртными напитками и сигаретами.

Увы, отказаться от подобного допинга, уверена Ирина Ярцева, творческим личностям очень сложно.

"Они не особо приспособлены к реальной жизни", – подчеркнула доктор болезненное восприятие сурового мира, которое часто свойственно творцам.

4 февраля 2023, 18:12
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
PopCornNews• Требует проверки

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